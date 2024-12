🎥 Supporters van STVV zijn duidelijk over gelijkmaker van KRC Genk: "De Sint komt wat vroeger"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk zorgde voor het nodige spektakel. In de slotfase maakte Genk gelijk, al was er heel wat discussie over die fase.