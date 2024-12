Coosemans nu 'de beste van het land' en wordt ook beloond door David Hubert: "Een grote eer voor mij"

Anthony Moris kon zijn netten niet schoon houden en dus werd hij zondag bijgehaald door Colin Coosemans. Net als de Union-doelman heeft Coosemans nu acht clean sheets in 16 competitiewedstrijden. Da's geen slecht gemiddelde.

Anderlecht heeft de beste verdediging van 1A met slechts 12 goals tegen. En zeggen dat iedereen naar de defensie wees in het begin van het seizoen. "Die clean sheets zijn een kwestie van team work, maar het doet wel deugd natuurlijk. Vandaag de dag gaat het veel over statistieken en data en dan krijg je dat soort dingen natuurlijk wel mee."

Met acht stuks waarbij hij zijn netten schoon hield, begint het verhaal van Coosemans wel op een sprookje te lijken. Ook tegen OHL was hij weer belangrijk met een schitterende parade op het schot van Vlietinck. "Ik denk dat het nog even afwijkt op Zanka, waardoor het nog wat moeilijker werd. Maar daarvoor sta ik er hé", lachte hij.

"Of ik al ooit vier clean sheets op rij had? Nee, dat denk ik niet. Maar ik had natuurlijk ook liever gewonnen. Was het vermoeidheid? Ik kan daar heel moeilijk de vinger op leggen, maar het kan één van de redenen zijn waarom we wat wegzakten in die laatste 25 minuten."

"Voor hetzelfde geld duwen we vol op het gaspedaal. Ik denk wel dat we de wedstrijd al in het begin in een definitieve plooi hadden kunnen leggen met die kans voor Dolberg. Maar we mogen ook niet verwachten dat hij elke bal die hij krijgt gaat binnen stampen. Hij is gewoon goed bezig", aldus Coosemans.

Coosemans mocht ook weer de kapiteinsband dragen. "Ik denk dat ik het ooit al bij Beveren of Mechelen mocht doen, maar niet veel. Het is een grote eer om deze ploeg te mogen leiden. Ik heb altijd wel mijn rol in de kleedkamer gespeeld, dus die band is geen doel op zich. Jan is nog altijd de echte kapitein."