Het gaat niet goed met voormalige Rode Duivel en JPL-topschutter: "Hij vecht voor zijn leven"

Dante Brogno en Toni Brogno vertrokken afgelopen week bij Mons in Eerste Amateur. Nadat supporters begonnen speculeren heeft Dante een verklaring gegeven. Zijn broer Toni vecht tegen leverkanker.

Het was opmerkelijk. Mons staat momenteel eerste in zijn reeks in Eerste Amateur. Dante Brogno was er hoofdcoach. Zelf was hij als speler vooral actie bij Charleroi.

Zijn broer, Toni, was zijn hulptrainer bij Mons. Als spelers kwam hij uit voor onder meer OH Leuven, Charleroi en Westerlo. In het seizoen 1999/2000 werd hij nog topschutter in de Jupiler Pro League. Toni kwam ook zeven keer in actie bij de Rode Duivels.

Er werd gesproken over een vertrek om "persoonlijke redenen" bij Mons, maar nu komt Dante met meer uitleg. Eerst wou hij de redenen niet verklappen.

"Dat was ik niet van plan, maar ik denk dat het de beste oplossing is", begint hij bij Le Soir. "Vooral omdat er veel geroddeld wordt. Ik las zelfs op sociale media dat je een baan niet verlaat om familiale redenen. Ja... Dus kunnen we net zo goed de dingen benoemen: Toni vecht met buitengewone moed tegen leverkanker. En wij steunen hem uiteraard van harte."

Afgelopen weekend scoorde Loris Brogno, het neefje van de twee, bij Mons. Hij vierde net zoals zijn nonkel Toni altijd deed." Toni was erg ontroerd. Hij vecht voor zijn leven, dit verdient hij niet", besluit Dante.