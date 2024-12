Peter Vandenbempt duidelijk: derby tegen STVV was veel belangrijker dan enkel om de eer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk sleepte tegen STVV in het slot nog een punt uit de brand. Er staat een moeilijke periode te wachten op de troepen van trainer Thorsten Fink.

Scoorde Bangoura de bal met de hand? Dat is de vraag van één miljoen die nog steeds op tafel ligt na de derby tussen STVV en KRC Genk.

Niemand lijkt het met zekerheid te weten, omdat de beelden van onvoldoende kwaliteit zijn om het duidelijk te weten te komen. Dat stelt ook Peter Vandenbempt vast.

“De dader Bangoura zei dat hij de bal niet raakte. Ik ben geneigd om te zeggen van wel, maar op basis van de beelden kan ik het niet met 100% zekerheid zeggen”, klinkt het op Sporza.

De beslissing van de scheidsrechter om het doelpunt goed te keuren bleef wellicht om die reden ook identiek. Het was vooral jammer voor STVV, dat de zege echt wel verdiende.

Bij KRC Genk draait het allemaal veel minder. De 4 op 9 had zelfs twee nederlagen kunnen zijn. “De jonge uitblinkers van de eerste maanden hebben het net wat moeilijker. Smets en Steuckers bijvoorbeeld, zij werden flink uitgefloten bij hun terugkeer op Stayen - een beetje triest, overigens.”

Er zit vooral veel nonchalance in het spel van de leider. De goed resultaat in de Limburgse derby was niet alleen nodig om het eergevoel groot te houden. Er komt een moordend programma aan.

“In de Beker moet het opletten tegen Standard, daarna volgen er nog toppers tegen Club Brugge en Anderlecht. Het is dus niet het moment om te verslappen”, geeft Vandenbempt nog mee.