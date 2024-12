Slecht nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München: "Het zal wat anders moeten..."

Slecht nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München: hij zal het een tijdje zonder Harry Kane moeten doen. Zijn doelpuntenmachine raakte geblesseerd tegen Borussia Dortmund.

Bayern München speelde afgelopen weekend gelijk tegen Borussia Dortmund. Musiala scoorde vijf minuten voor tijd de verdiende gelijkmaker.

Een gelijkspel waar Kompany liefst een overwinning zag, maar er liep meer mis. Zo viel Harry Kane na ongeveer een halfuur spelen uit. Hij is geblesseerd en de Belgische coach zal het een tijdje zonder de Engelsman moeten doen.

"Er is nog een kansje dat hij in 2024 al opnieuw zou kunnen spelen, maar hij mist sowieso natuurlijk enkele matchen", begint Kompany volgens Het Laatste Nieuws. Of hij te vervangen is? "Eén op één lukt dat natuurlijk niet."

"De goals die hij maakt, hoe hij speelt... zo'n topspeler is uniek. Harry heeft er al twintig gemaakt dit seizoen. Maar ik ben er wel zeker van dat we genoeg talent en goals binnen de kern hebben om zijn afwezigheid op te vangen, zoals bijvoorbeeld Musiala. Het zal wat anders moeten, maar het moet zeker mogelijk zijn", gaat hij verder.

Hij is dus niet te vervangen één op één, maar Kompany ziet mogelijkheden. "We hebben verschillende opties. Thomas Müller, Mathys Tel, Serge Gnabry, Michael Olise of Leroy Sane. Alleen Kingsley Coman zie ik niet echt als diepe spits."