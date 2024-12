Zanka heeft wel wat te zeggen op de kritiek die er al was: "Schrijf wat jullie willen, fans mogen praten"

De verdediging van Anderlecht staat als een huis tegenwoordig. En dat na al de kritiek die ze de voorbije maanden kregen. Tegen OH Leuven hielden ze al de vierde keer de nul op het bord. Zelfs Mathias Zanka Jörgensen speelt op hoog niveau, terwijl hij toch veel op zijn dak kreeg.

De Deense verdediger was wel teleurgesteld na het gelijkspel tegen OHL. En aan vermoeidheid wou hij het niet wijten. "We zitten al lang in dit ritme. Het was moeilijk tegen een laag blok dat goed stond; ze verdedigden goed."

"Het is altijd moeilijk om dan veel kansen te creëren. Er is altijd te weinig creativiteit als je niet scoort. Natuurlijk ben je niet blij als je niet scoort. Maar we hebben onlangs zoveel gescoord dat we niet naar de aanval mogen wijzen", vond Zanka. "Als Kasper scoort, verandert dat de match. Hij legt die ballen meestal binnen, maar vandaag niet."

Zanka leidt tegenwoordig de defensie en dat is een opluchting voor de technische staf. "De verdediging staat goed, maar dat is een teamprestatie. Veel spelers kwamen laat terug van transfers. Bij een grote club als Anderlecht is er altijd kritiek, dat weten we. Maar we wisten ook dat hard werken ons op de juiste weg zou brengen. We krijgen al minder doelpunten tegen, maar ik denk dat we ook nog beter kunnen."

Zanka speelde dit seizoen al 1711 minuten, dat zijn er bijna 400 meer dan het hele vorige seizoen bij Brentford. "Ik speelde ook de laatste tien wedstrijden van vorig seizoen. In mijn carrière speelde ik vaak elke drie dagen, maar bij een nieuwe ploeg komt er veel bij kijken. Je moet je teamgenoten leren kennen, het systeem leren kennen, en dat neemt tijd. Ik weet dat er hier geen tijd is; je moet al doende leren."

Als het over de kritiek ging, werd hij wel wat kribbig. "De pers mag schrijven wat ze willen, en de fans mogen praten, maar ik kijk naar mijn eigen prestaties. We hebben jonge spelers die in hun carrière niet supervaak gespeeld hebben, en nu spelen ze elke drie dagen. We hebben niet veel wisselmogelijkheden met Augustinsson, Sardella en Vertonghen buiten strijd."