Antwerp moet dringend oplossing vinden voor problematisch gebrek: "Dat is een verloren zaak"

De nederlaag van Antwerp tegen Union SG is hard aangekomen bij The Great Old. Het had immers niet gehoeven, maar het legde alweer een paar terugkerende pijnpunten bloot.

De wedstrijd eindigde in een 2-1 verlies voor de Great Old, ondanks een sterke openingsfase en gunstige omstandigheden. Ze begonnen goed en waren 25 minuten heer en meester, maar toen stokte het spel. Dat doet pijn", aldus Goots in GvA.

De gelijkmaker van Union, vlak voor het rustsignaal, was volgens Goots een keerpunt. "Costa krijgt nu het verwijt dat hij die fout op de rand van de zestien maakte, maar het probleem ligt ook bij het concentratieverlies tijdens de vrije trap daarna", legt hij uit.

"De kleinste van de hoop bij Union, Kevin Mac Allister, mocht zomaar binnenkoppen. Vincent Janssen heeft gelijk als hij zegt dat hij in herhaling valt: hoe vaak heeft Antwerp nu al een doelpunt geslikt vlak voor rust? En hoe vaak na een spelhervatting?"

Na de pauze ging het opnieuw mis voor Antwerp, ondanks een numeriek overwicht. "In zulke topwedstrijden blijft Antwerp in hetzelfde bedje ziek", analyseert Goots. "Ze schieten tekort als het op hardheid en intensiteit aankomt. Janssen wist nog behoorlijk wat fouten uit te lokken, maar de voortzetting via spelers als Kerk, Ondrejka en vooral Chery was ondermaats."

Het gebrek aan offensieve kracht blijft volgens Goots een terugkerend probleem voor Antwerp. "Union bracht met Promise David een beer van een vent in. Bij Antwerp moest Valencia, met zijn zestig kilogram, de strijd aangaan. Dat is een verloren zaak", stelt hij scherp. "Het team mist fysiek sterke spelers die in zulke situaties het verschil kunnen maken."