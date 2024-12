Coach van Belgische topclub wil bondscoach van Rode Duivels worden: "Het is een voorrecht om je land te vertegenwoordigen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jonas De Roeck doet het momenteel uitstekend met Antwerp FC. De coach wil de komende prijzen successen oogsten met de oudste club van 't land. Maar ook zijn carrièreplan is héél duidelijk uitgestippeld.

TSV Lyra, Berchem-Sport, STVV, Jong Anderlecht - we laten zijn tijd als interim-coach van RSC Anderlecht er eventjes tussenuit - KVC Westerlo en ondertussen Antwerp FC. De weg van Jonas De Roeck gaat evenredig omhoog.

"Het is mijn bedoeling om nu vooral te slagen bij Antwerp", aldus De Roeck in Het Laatste Nieuws. "Ik heb een duidelijke filosofie: bij mijn vertrek moet de club in kwestie er beter voorstaan dan toen ik er kwam."

Al heeft de coach een duidelijke ambitie. "Ik wil op de lange termijn ook in het buitenland aan de slag gaan. Om dan bondscoach te worden? Dan is de ambitie van elke coach, denk ik. Of dat zou de ambitie toch moeten zijn."

"Ik zie het als een voorrecht om je land te vertegenwoordigen", gaat de oefenmeester van The Great Old verder. "Een gemiddelde Belg is misschien niet heel fier op zijn land. Ik wél. Ik zal het dus sowieso overwegen als ik de kans krijg om bondscoach van België te worden."

Waar ziet Jonas De Roeck zich over enkele jaren?

Voor de volledigheid: het huidige contract van De Roeck bij Antwerp loopt tot medio 2026. "En ik voel me heel goed op De Bosuil. De ambitie is om minstens een Europees ticket te behalen. Al zullen we de komende maanden wel bekijken waar het schip zal stranden."