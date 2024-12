Jesper Fredberg in beeld voor nieuwe job na vertrek bij Anderlecht: "Een geweldige club"

Jesper Fredberg, de voormalige CEO Sports van RSC Anderlecht, lijkt mogelijk al een nieuwe uitdaging in zicht te hebben. In een interview met Viaplay hintte de 43-jarige Deen op een mogelijke terugkeer naar de Superliga, meer specifiek naar Brøndby IF.

Hij zou er sportief directeur kunnen worden. De positie bij Brøndby kwam vrij na het vertrek van Carsten V. Jensen eerder dit jaar. Sindsdien is de Deense topclub op zoek naar een geschikte opvolger.

Fredberg, die begin oktober afscheid nam van Anderlecht, wordt gezien als een sterke kandidaat vanwege zijn uitgebreide ervaring in het Deense voetbal, onder meer bij Viborg FF, waar hij ruim 3,5 jaar succesvol sportdirecteur was.

In het interview sprak Fredberg met respect en enthousiasme over Brøndby. "Ik vind Brøndby een geweldige club. Het is een groot platform in Denemarken, een grote club met een grote uitdaging. Dat is iets wat iedere sportdirecteur zou aanspreken", aldus Fredberg.

Hoewel hij erkende dat de Deense Superliga altijd aantrekkelijk blijft, liet hij doorschemeren ook open te staan voor buitenlandse avonturen. "Het gaat om het project. Natuurlijk is het spannend om in je thuisland te werken, maar ik heb ook enorm genoten van mijn tijd in het buitenland. De timing en het juiste project zijn bepalend", voegde hij toe.

Of er al concrete gesprekken zijn met Brøndby, bleef Fredberg vaag. "Ik houd dat voorlopig liever voor mezelf", zei hij diplomatiek. Zijn ervaring en connecties in het Deense voetbal maken hem echter een logische keuze voor de club uit Vestegn, die dringend op zoek is naar een nieuwe sportieve leider.