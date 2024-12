Loïs Openda zou wel eens een nieuwe coach kunnen krijgen: twee opmerkelijke kandidaten voor de nummer 4 in de Bundesliga

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Marco Rose staat zwaar onder druk bij RB Leipzig, de club van Rode Duivels Loïs Openda, Arthur Vermeeren en Maarten Vandevoordt. Volgens de Duitse tak van Sky Sports buigt de clubleiding zich al over een mogelijke opvolger voor de 48-jarige trainer.

Leipzig, momenteel vierde in de Bundesliga, verloor afgelopen weekend met 1-5 van VfL Wolfsburg. In de Champions League staat de club er nog slechter voor, met nederlagen in alle gespeelde duels.

De achterstand op Bayern München, de leider in de Bundesliga, bedraagt ondertussen al negen punten. Woensdag wacht een cruciale bekerwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

De leiding van Die Roten Bullen zou al een lijst met mogelijke opvolgers hebben klaarliggen. Eén van de namen die genoemd worden, is die van Erik ten Hag. Toch lijkt hij niet de topfavoriet. Die eer gaat naar Roger Schmidt, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij Benfica.

Schmidt kent Leipzig goed en voerde in het verleden al gesprekken met de club, toen hij nog trainer was bij PSV. Zijn aanvallende speelstijl en ervaring in de Bundesliga maken hem een interessante optie voor de clubleiding.

De komende wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt kan bepalend zijn voor de toekomst van Rose bij Leipzig. Als de resultaten niet snel verbeteren, lijkt een wissel aan het roer onvermijdelijk.