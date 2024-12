Vanhaezebrouck heeft mening over Kevin De Bruyne die niet iedereen graag zal horen

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn twijfels over de toekomst van Kevin De Bruyne bij Manchester City. De Belgische sterspeler, die de vorig seizoenen cruciaal was voor het succes van de club, heeft dit seizoen te maken met blessures en een beperkte speeltijd.

Vanhaezebrouck vraagt zich af of City nog verder moet gaan met het verlengen van zijn contract, gezien de afnemende speelminuten en de fysieke problemen van De Bruyne.

In de afgelopen seizoenen was De Bruyne een onmiskenbare kracht bij City, met indrukwekkende statistieken van 10 goals en 31 assists in het seizoen 2021-2022. Het daaropvolgende seizoen was iets minder, maar hij bleef een belangrijke speler met 6 goals en 18 assists.

Dit seizoen echter, is de vorm van De Bruyne zorgwekkend. Na slechts 475 minuten in dit seizoen heeft hij 1 goal en 1 assist verzameld, een scherpe daling in vergelijking met eerdere jaren.

Vanhaezebrouck legt de vinger op de zere plek door te stellen dat de afwezigheid van zowel Rodri als De Bruyne een significante impact heeft op het seizoen van City. "Bij City moeten ze zich toch afvragen wat te doen met zijn aflopend contract", aldus Hein in Het Nieuwsblad.

"De laatste weken viel hij wel in, maar ging hij mee ten onder. Blijkbaar vindt hij zichzelf nog niet fit genoeg om te starten, zo heeft hij al aan vrienden aangegeven. Hij zit wel op de bank, maar in zijn hoofd zit hij daar nog niet helemaal, zo lijkt het.”