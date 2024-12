Vreselijk nieuws voor degradatiekandidaat: speler in vorm valt uit voor de rest van het seizoen door zware blessure

FCV Dender moet het de rest van het seizoen zonder Karol Fila stellen. De Poolse speler liep tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge een zware knieblessure op, waardoor zijn seizoen vroegtijdig ten einde komt.

De 26-jarige Fila kwam eind augustus transfervrij over van Racing Strasbourg, waar hij weinig speeltijd kreeg. Bij Dender veroverde hij al snel een basisplaats.

Fila had gehoopt zijn prestaties bij Dender te gebruiken om een oproep voor de nationale ploeg te verdienen, maar nu ziet hij zijn droom uit elkaar vallen. Zijn blessure komt hard aan voor de speler, die in oktober al een korte periode aan de kant stond vanwege een eerdere blessure.

In de wedstrijd tegen Club Brugge, viel Fila uit met een knieblessure. Dit is een zware klap voor zowel de speler als de club, die nu zonder hun rechterflankspeler verder moet. De exacte duur van zijn herstel is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat Fila dit seizoen niet meer in actie zal komen.

Sinds zijn komst naar Dender speelde Fila vijf wedstrijden, waarvan één doelpunt tegen Antwerp. De club, die bezig is met een lastige debuutseizoen in de Pro League, had gehoopt op meer van de Poolse aanwinst.

Fila heeft nog een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor een extra jaar. Het is nog onzeker of de club besluit om zijn contract te verlengen na zijn herstel.