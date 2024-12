Brian Riemer komt met héél opmerkelijk verhaal van de uren na zijn ontslag als coach van Anderlecht

Brian Riemer is na zijn ontslag bij RSC Anderlecht quasi meteen aangesteld als bondscoach van de Deense nationale ploeg. De timing was dan ook héél opvallend. De coach zelf doet er zelfs nog een schepje bovenop.

"Ik had deze zomer al eens een informeel gesprek gehad met de Deense voetbalbond", valt Brian Riemer met de deur in huis bij ViaPlay. "Er was toen geen aanbieding, maar na het EK 2024 was Kasper Hjulmand vertrokken als Deens bondscoach."

Riemer heeft ook nooit ontkend dat hij had gesproken met de Deense voetbalbond. "Ook Jesper Fredberg en RSC Anderlecht waren op de hoogte dat Denemarken had geïnformeerd naar mijn situatie. Een concreet voorstel is er dan ook nooit gekomen."

© photonews

Midden september lagen de kaarten helemaal anders op tafel. "Ik herinner me nog dat ik 's ochtends ontslagen werd bij Anderlecht en toen meteen in mijn wagen ben gestapt. Ik wou zo snel mogelijk naar huis."

"Ik zat in mijn auto ergens op de grens tussen België en Duitsland toen mijn telefoon overging", glimlacht Riemer. "Het was Peter Moller (technisch directeur van de Deense voetbalbond, nvdr.) die had vernomen dat ik vrij was en zo snel mogelijk wou praten."

Enkele weken later werd Riemer voorgesteld als nieuwe bondscoach van Denemarken. "Uiteindelijk was het een gemakkelijke keuze. Ook deze zomer had ik al voor mezelf uitgemaakt dat ik een job als Deens bondscoach heel graag zou doen. En plots werd het concreet, hé." (knipoogt)