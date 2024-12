Guardiola reageert met sarcasme op geruchten: "De Bruyne? Nee, ik wil niet dat hij speelt!"

Bestaat er een probleem tussen Kevin De Bruyne en Pep Guardiola? Dat is het gerucht dat sommige in Engeland hebben gelanceerd. Pep Guardiola heeft hier sarcastisch op gereageerd.

Pep Guardiola beleeft de ergste crisis in zijn trainerscarrière. Manchester City heeft sinds 26 oktober niet meer gewonnen en staat op een reeks van zeven opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning, waarvan zes nederlagen.

De Spaanse coach is echter niet gespaard gebleven door blessures. Gedurende weken moest Guardiola zonder een groot deel van zijn verdediging spelen, en nu zal de winnaar van de Gouden Bal, Rodri, waarschijnlijk het hele seizoen missen. Daarnaast blijft de terugkeer van Kevin De Bruyne een onzekerheid.

Na een dijbeenblessure eind september miste De Bruyne meerdere weken competitie. Toen hij terugkeerde, speelde de 33-jarige Rode Duivel sindsdien slechts vijftien minuten per wedstrijd. Dit leidde tot geruchten over spanningen tussen de aanvoerder van Manchester City en de manager.

Pep Guardiola veegt geruchten van tafel

Op de persconferentie van dinsdagavond, werd Guardiola geconfronteerd met de geruchten over zijn band met KDB. Hij reageerde met sarcasme: "Mensen zeggen dat ik een probleem heb met Kevin. Denkt u dat ik niet met Kevin wil spelen? Nee, ik wil niet dat hij speelt. Hij is de speler met het meeste talent in de laatste derde van het veld, maar ik wil hem niet. Heb ik persoonlijke problemen met hem na negen jaar samenwerken?"

Guardiola gaf verder aan dat hij zich bewust is van de veranderde situatie van De Bruyne. "Kevin heeft dit team geweldige successen gebracht. Ik zou graag de Kevin van 26 of 27 jaar terug willen zien, maar die tijd is voorbij. Hij heeft in het verleden ernstige blessures gehad en heeft tijd nodig om zich volledig terug te vinden. Het zal stap voor stap zijn, zoals vorig seizoen."