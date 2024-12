KAA Gent en Union zijn gewaarschuwd: "Iedere week is nu al een finale voor ons"

KVC Westerlo speelde afgelopen zondag gelijk tegen KAA Gent. Beide ploegen hadden kansen genoeg om drie punten te pakken. Na afloop was er tevredenheid over het spel bij Westerlo.

Westerlo kon bij een overwinning de top zes binnenkomen, maar het liet die kans liggen. Toch blijven ze goed in het spoor van de nummer zes. De Kemphanen speelde een degelijke partij, waar verder op gebouwd kan worden.

"We speelden tegen een goede tegenstander, maar we waren over de hele wedstrijd gezien wel beter. We hadden goed de controle en ook de kansen om meer te scoren", vertelde Allahyar Sayyadmanesh na afloop.

Op de linkerflank waar hij samen met Tuur Rommens speelt, loopt het vaak erg vlot. De twee vinden elkaar iedere week beter en beter. "We spelen nu vaker samen, dus beginnen elkaar ook beter te begrijpen op het veld. Ik weet nu hoe hij gaat bewegen of waar de bal gaat komen. Hetzelfde geldt voor hem."

Westerlo staat momenteel op de achtste plaats in het klassement met 22 punten. KAA Gent en Union staan zesde en zevende met 23 punten. De Champions' Play-offs halen blijft dan ook de ambitie voor dit seizoen.

"Ja, dat is ons doel. Iedere week is nu al een finale voor ons. Ja, daarom spelen we voetbal. Na iedere match kan er zoveel veranderen, we moeten dus echt altijd alles geven", besluit Sayyadmanesh.