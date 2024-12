David Hubert neemt zijn voorzorgen voor bekerpartij tegen Westerlo

Zeven van de acht achtste finales in de Croky Cup zijn gespeeld. Enkel RSC Anderlecht en Westerlo werken hun duel vandaag nog af.

Op één na zijn alle kwartfinalisten in de Beker van België bekend. Het wordt Anderlecht of Westerlo om de ploegen die gekwalificeerd zijn te vervoegen.

De beker is een doel op zich in het Lotto Park. Net als bij de landstitel is het al veel te lang geleden dat Anderlecht die trofee nog eens wist te pakken.

“Ons eerste doel tegen Westerlo is natuurlijk om de match te beslissen binnen de 90 minuten. We zitten natuurlijk in een periode met heel veel wedstrijden”, klinkt het bij trainer David Hubert in Het Nieuwsblad.

Het resultaat is één iets, maar ook de manier waarop is belangrijk voor de coach. Zeker omdat de wedstrijd in eigen huis gespeeld wordt. “We willen de partij voor eigen publiek op een goeie manier aanvatten.”

Al is er ook nog een andere factor waar mogelijk rekening gehouden moet worden. “Wat als het uiteindelijk aankomt op penalty’s? Ja, daar kun je op trainen. Onze vaste strafschoppennemers (Dolberg, Dreyer,...) doen dat al regelmatig.”