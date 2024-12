LOTING kwartfinales beker: Mats Rits trekt zijn ex-club als tegenstander voor Anderlecht, Club Brugge krijgt OHL, topduel op de Bosuil en weer een Limburgse derby

Anderlecht en Club Brugge hebben respectievelijk Beerschot en OH Leuven geloot. STVV ontvangt thuis Genk voor een nieuwe Limburgse derby en Antwerp krijgt Union op bezoek.

Het was Mats Rits die de balletjes uit de kom mocht halen en die had er wel zin in. Zeker toen hij zag dat het Beerschot was waar Anderlecht in de kwartfinales moet tegen aantreden. Rits heeft immers een verleden bij de Ratten.

Paars-wit moet op het Kiel gaan voetballen, waar ze eerder dit seizoen al verloren. Club Brugge moet het dan weer opnemen tegen OH Leuven, zeker een haalbare kaart voor blauw-zwart.

En STVV zal na afgelopen weekend ook wel blij zijn. Genk trekt zeker een vol huis en ze willen ook revanche voor de discutabele 2-2.

Antwerp-Union is dan weer een onvervalst topduel tussen twee teams die van de beker een hoofddoel hebben gemaakt.

Loting kwartfinales

Club Brugge-OHL

STVV-KRC Genk

Beerschot-Anderlecht

Antwerp-Union