Voetbalcontract zit in een impasse: DAZN heeft bod gedaan, terwijl Telenet en Proximus een héél duidelijke reden hebben om niet meer mee te dingen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Pro League wacht dezer dagen af op een nieuw en (verhoogd) bod van DAZN. De kaarten liggen op tafel. Maar waarom willen Proximus en Telenet geen tandje bijstekken?

Momenteel zijn er drie gegadigden om de komende seizoenen de televisierechten van de Jupiler Pro League in handen te krijgen. DAZN, Telenet en Proximus.

Al moet het gezegd: laatstgenoemde twee telecomoperatoren doen vooral mee voor de sport. Telenet en Proximus hopend dat DAZN de tender zal winnen en vervolgens opnieuw zal verkopen.

© photonews

Met andere woorden: min of meer de huidige situatie. Telenet en Proximus denken er niet aan om me te gaan in een opbod. En dat heeft een reden: geld.

Telenet betaalt zich jaarlijks blauw aan de Premier League-rechten, terwijl Proximus enorm heeft geïnvesteerd om alle Champions League-matchen uit te zenden. Er is dus geen overschot.

Wat wil DAZN betalen voor het Belgisch voetbal?

Het bod van DAZN bedraagt momenteel een slordige 79 miljoen euro. De Pro League hoopte op meer dan het huidige televisiecontract, maar voorgenoemd bedrag ligt zelfs enkele miljoenen lager.

Dan toch dat eigen kanaal uit de grond stampen? We zien het eerlijkheidshalve niét gebeuren...