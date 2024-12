Yari Verschaeren draait rondjes op transfermolen: 'Anderlecht-bestuurders hebben héél duidelijke beslissing genomen over jeugdproduct'

Wat is er aan de hand met Yari Verschaeren? De middenvelder van RSC Anderlecht bleef de voorbije wedstrijden aan de bank gekluisterd en er zijn zelfs geruchten over een (gedwongen) vertrek.

Yari Verschaeren was enkele maanden geleden nog dé (financiële) hoop van RSC Anderlecht. Jesper Fredberg was er rotsvast van overtuigd dat de 23-jarige middenvelder de volgende zou zijn die miljoenen zou opbrengen.

Ondertussen is Verschaeren zichzelf tegengekomen. David Hubert houdt hem op de bank en zelfs Tristan Degreef lijkt momenteel hoger in de pikorde te staan. Al is er bij Anderlecht niemand die aan het panikeren is geslagen.

© photonews

Sasha Tavolieri weet dan ook dat een transfer of uitleenbeurt helemaal niet aan de orde is. Op de geruchtenmolen werd Verschaeren immers al gelinkt aan een winters vertrek uit het Lotto Park.

De directie en sportieve staf van paars-wit denkt er niet aan om Verschaeren naar de uitgang te begeleiden. Ook Hubert gelooft dat het jeugdproduct de komende maanden van héél groot nut kan zijn. Al zal hij zich wél moeten bewijzen...