De magie van de beker: voormalig Engelse international zal tegen zijn zoon kunnen spelen in de FA Cup

Net zoals in België is de loting voor de volgende ronde van de beker gedaan. Het zorgde voor een kleine verrassing voor Ashley Young.

Een van de grootste trots van spelers is vaak om te scoren voor hun kinderen, op een leeftijd waarop ze in staat zijn om te begrijpen wat er gebeurt, zodat ze er een levenslange herinnering aan overhouden.

Ashley Young gaat zelfs nog een stap verder. Zijn wens is vervuld: Everton heeft Peterborough geloot, een club uit de League One (derde divisie) in de FA Cup.

Het is namelijk de club van zijn zoon Tyler, 18 jaar oud. Of ze ook echt tegen elkaar op het veld staan blijft nog maar de vraag. Tyler Young speelt nog voornamelijk bij de U21 maar is toch al meerdere keren mee gemogen met het eerste team de afgelopen weken.

De sfeer moet luchtig zijn thuis

"Een droom zou werkelijkheid kunnen worden", tweette zijn 39-jarige vader. Hierop antwoordde Darren Ferguson, de coach van Peterborough: "Ashley legt de druk bij mij, ik zal een manier moeten vinden om Tyler te betrekken. Het is een mooi verhaal, we zullen er voor zorgen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Dit zijn het soort verhalen dat de Engelse FA Cup voortbrengt."

Nog opvallend: Darren Ferguson is niemand minder dan de zoon van Sir Alex Ferguson, de illustere coach onder wie Ashley Young zijn debuut maakte bij Manchester United.