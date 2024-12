Dimitri de Condé in de wolken: KRC Genk bindt sterkhouder langer aan zich vast

Enkele dagen nadat doelman Hendrik Van Crombrugge zijn contract tot 2027 heeft verlengd bij Genk, komt de club weer met goed nieuws. Verdediger Mujaid Sadick heeft tot 2028 bijgetekend.

KRC Genk heeft eindelijk meer nieuws over de situatie van Mujaid Sadick. Het is al langer geweten dat de club werkte aan een contractverlenging, die nu ook is doorgekomen.

'KRC Genk is verheugd om aan te kondigen dat centrale verdediger Mujaid Sadick zijn contract heeft verlengd tot 2028. Sadick arriveerde in 2021 bij KRC Genk', klinkt het bij de club.

Dit pas enkele dagen nadat doelman Hendrik Van Crombrugge bijtekende tot 2027. Dimitri de Condé reageerde al even kort op de clubwebsite.

"Mujaid heeft zich de afgelopen seizoenen getoond in onze kleuren. We zijn verheugd dat hij zijn vertrouwen in de club vandaag herbevestigt. We kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan de successen van KRC Genk", vertelt hij.

De Spanjaard kwam ook nog met een reactie. "Ik heb mij hier zowel op persoonlijk vlak als op voetbalgebied kunnen ontwikkelen. Ik ben de club daar zeer dankbaar voor. Mijn verhaal is hier nog niet geschreven."