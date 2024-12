Geen VAR in de Croky Cup: Union SG-coach Sébastien Pocognoli laat zich kritisch uit over systeem

Union Saint-Gilloise heeft woensdagavond KAA Gent uitgeschakeld in de Croky Cup. In de wedstrijd vielen toch enkele dubieuze beslissingen.

Terwijl de score 1-1 was en de teams net terugkwamen van de kleedkamers voor de start van de tweede helft, stond Mohamed Fuseini tegenover Daniel Schmidt. Hoewel de aanvaller van Union Saint-Gilloise buitenspel leek te staan, zette hij zijn actie voort en scoorde het doelpunt voor 2-1.

De verdedigers van KAA Gent waren furieus en riepen om buitenspel. Echter, aangezien de VAR niet beschikbaar is in de achtste finales, werd het doelpunt gewoon goedgekeurd.

De ref kwam opnieuw onder vuur te liggen toen een handsbal van Christian Burgess niet werd gefloten aan het einde van de wedstrijd. Er werd druk gediscussieerd over de VAR en Sébastien Pocognoli, de coach van Union Saint-Gilloise, liet zich er ook over uit.

Sébastien Pocognoli erg kritisch over de VAR

"Geen VAR in de beker, is dat aanvaardbaar? Ik weet niet wat de reden is, is het financieel?", probeerde Pocognoli te antwoorden. "Zonder de VAR heb je een heel hoog niveau nodig (van arbitrage n.v.d.r.). Bij wekelijkse ondersteuning wennen de scheidsrechters eraan. Het is als wanneer je een automatische auto rijdt en dan plotselinge over moet schakelen naar handmatig schakelen."

"Toen Fuseini scoorde, heb ik zelfs niet gejuicht uit gewoonte. Ik was bijna vergeten dat er geen VAR was. Ik kan niet zeggen of er buitenspel of hands was. Ik denk dat de VAR de emotie in het voetbal heeft verminderd. Ik ben meer voor de educatie van scheidsrechters in echte situaties. Met alle technologie zijn we in een maatschappij beland waar we van alle kanten een beetje 'bijgestuurd' worden."