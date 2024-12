Nicky Hayen komt met zeer goed nieuws daags voor clash met KV Mechelen

Club Brugge kan eindelijk met goed nieuws komen over Gustaf Nilsson. De Zweedse spits zit weer bij de selectie voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, al lijkt het nog te vroeg voor een basisplaats.

Gustaf Nilsson speelde sinds eind september geen competitiewedstrijd meer voor Club Brugge. De spits zat met een blessure aan de achillespees.

Maar vrijdag kwam coach Nicky Hayen wel met goed nieuws: de spits zit weer bij de selectie voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Starten zal hij nog wel niet doen.

"Hij heeft al twee weken geen last meer", begint Hayen volgens Het Laatste Nieuws. "Nu willen we hem opnieuw integreren zonder stappen over te slaan."

Geen basisplaats, maar misschien wel een invalbeurt voor de Zweedse spits dus. "Het belangrijkste is dat hij nu fit blijft tot het einde van het seizoen. We moeten zien of hij in Mechelen al minuten kan maken."

Bjorn Meijer kampt ook nog steeds met een spierblessure. De vleugelverdediger zal dit jaar normaal gezien niet meer spelen.