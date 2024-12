Nu al één duidelijke titelkandidaat, maar... nog twee hoofdrolspelers: "Ik verwacht van hen een terugval"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De decembermaand kondigt zich nog heel pittig aan voor de Belgische topploegen die ook nog Europees spelen. Voor Georges Leekens wordt het wel nog niet beslissend richting titel, maar hij ziet wel één duidelijke titelkandidaat.

Volgens Georges Leekens, ex-coach en -speler van Club Brugge, is het nog te vroeg om een definitieve titelfavoriet aan te wijzen, al schuift hij wel Club Brugge naar voor. “Januari zal meer richtinggevend zijn, bijvoorbeeld met de wedstrijd tegen Anderlecht. Zoals altijd zullen de play-offs beslissend zijn", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen.

Voor de titel ziet Leekens drie hoofdrolspelers: Club Brugge, Genk en Anderlecht. “Genk is uitstekend gestart, maar ik verwacht van hen nog een terugval. Anderlecht begint stilaan op toerental te komen. Coach David Hubert schat ik heel hoog in. Ik ken hem nog van bij de nationale ploeg", zegt Leekens.

Met de terugkeer van sterkhouders als Vertonghen en Hazard kan Anderlecht een serieuze uitdager worden, maar Leekens blijft overtuigd: “Club Brugge blijft mijn favoriet.”

Een belangrijk wapen voor Club Brugge is het middenveld met Onyedika, Jashari en Vanaken. “Dit middenveld heeft de meeste balans van de laatste jaren. Jashari heeft zich goed aangepast en ontlast Vanaken, die nu wat hoger kan spelen.”

Leekens benadrukt ook het belang van de stabiliteit die Hans Vanaken biedt. “Hij is een onmisbare schakel, net zoals Rodri dat is bij Manchester City. Spelers zoals Vanaken zijn moeilijk te vervangen. Gelukkig blijft hij vaak blessurevrij, want hij kan niet elke drie dagen het spel alleen dragen.”