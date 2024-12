Rik De Mil reageert nadat Charleroi-fans speler oproepen om te vertrekken: "Ik wil dat er respect is voor onze supporters"

Oday Dabbagh heeft zich in de nesten gewerkt door zijn beslissende doelpunt tegen Standard te vieren. Rik De Mil heeft het onderwerp aangesneden tijdens de persconferentie.

Oday Dabbagh scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen tegen Charleroi. Normaal gesproken een goede kans om wat meer geliefd te worden bij de supporters... Toch liep het anders.

Terwijl zijn gebaar met zijn vinger voor zijn mond al tot woede heeft geleid, trapte hij nadien de bal in de tribune richting zijn eigen fans...

De dag erna brachten de Storm Ultras een verklaring uit waarin ze betreurden hoe hij zich gedroeg. Ze hadden hem nochtans gesteund in moeilijke tijden. Ze gingen zelfs zo ver om te schrijven dat ze hem niet langer als speler van Charleroi beschouwden en dat hij mocht vertrekken.

Rik De Mil kon het onderwerp niet vermijden: "Ik heb een goed gesprek met hem gehad. In de toekomst moet hij op een andere manier juichen. Ik wil dat we respect tonen voor onze supporters", vertelde hij volgens La Dernière Heure.

Hij wilde hem echter wel publiekelijk steunen: "Ik ken Oday. Het is een toffe gast. Hij is erg aardig maar hij had emoties. Dat begrijp ik. Maar ik heb hem uitgelegd wat ik van hem wil. Het is belangrijk dat we verenigd zijn."