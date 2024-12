Serieuze domper voor Antwerp: "Hij is maanden out"

Antwerp heeft zich deze week geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup door KV Kortrijk na strafschoppen te verslaan. Helaas liep niet alles volgens plan bij The Great Old.

Natuurlijk is het sowieso niet leuk om verlengingen te spelen, wat spelers alleen maar meer vermoeid maakt. Bij Antwerp viel Christopher Scott in minuut 88 in.

Tijdens de verlengingen, in minuut 100, moest hij alweer van het veld. De middenvelder liep een blessure op aan de aanhechting van de knie met de hamstrings.

Een fikse domper, want de Duitser is dus alweer geblesseerd. "Scott hoeft geen operatie te ondergaan, maar zal wel opnieuw enkele maanden out zijn", vertelde coach Jonas De Roeck volgens Gazet van Antwerpen.

"Da’s een fameuze domper op de kwalificatie", gaat hij verder. "Hij had heel hard gewerkt om weer op niveau te komen. Door een onnodige, domme situatie zijn we hem nu weer een hele tijd kwijt."

De 22-jarige Scott kwam in de zomer van 2022 over van Bayern München. Sindsdien kwam hij slechts 42 keer in actie voor The Great Old. Dit seizoen enkel nog maar met invalbeurten.