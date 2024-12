Voetbaloorlog om jeugdtalent? Nieuwe directeur Anderlecht bevestigt: "Concurreren met Genk en Club Brugge"

Anderlecht, Club Brugge en Genk vissen tegenwoordig veel in dezelfde vijver. De drie clubs met de beste jeugdopleiding van het land voeren een strijd om de beste jongeren aan te trekken. Tim Borguet, de nieuwe Chief Academy bij Anderlecht, geeft meer uitleg.

Anderlecht is al jaren een leverancier van jong talent, niet enkel voor de eigen ploeg, maar ook voor de rest van de eerseklassers. "De geografische ligging is natuurlijk een factor. Er wonen zes miljoen mensen in een straal van vijftig kilometer rond Brussel", verklaart Borguet het succes in Het Nieuwsblad.

"Als je aan pakweg de zee moet rekruteren, is het hinterland veel kleiner. De grootstedelijke context zorgt ook voor een bepaald type voetballers: ze spelen onder andere meer op de korte ruimte en al vroeg tegen fysiek veel sterkere jongens. Daardoor kweken ze creativiteit.”

Dat Anderlecht heel wat internationale sterren voortbracht, speelt zeker mee in de aantrekkingskracht. "Ze krijgen bij ons op jonge leeftijd een kans in het A-elftal. Onze opleiding uit zich onder andere in technische superioriteit die vereist is op dat niveau."

"Maar we werken ook intens aan de snelheid van uitvoering, denken en handelen. Maar we zijn niet alleen, hoor. Ook Club Brugge en Genk leveren grote inspanningen.”

Maar is er een oorlog om “Het klopt dat we in en rond Brussel zeer proactief rekruteren. Hoe vroeger de jongens op Neerpede aansluiten, bij voorkeur bij de U12, hoe beter ze zich ontwikkelen. Ook Club Brugge en Genk doen met meer middelen nu veel inspanningen. In die zin concurreren we vandaag steeds meer voor dezelfde spelers”, besluit Borguet.