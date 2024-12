🎥 En of hij in vorm is: Rode Duivel scoort wonderbaarlijk doelpunt



Volg Voetbalkrant nu via Instagram! 2024 was een bijzonder jaar voor Dodi Lukebakio. Hij werd een vrij belangrijke speler bij de Rode Duivels. Bondscoach Domenico Tedesco zag hem graag spelen. En ook in de Spaanse competitie gaat het heel goed met hem. Ook bij Sevilla is Dodi Lukebakio héél goed bezig. Hij is er zelfs helemaal doorgebroken. Dit seizoen heeft hij al meer dan 1000 minuten gespeeld en ondertussen ook al liefst zeven doelpunten gescoord, alsof het niets is. Op maandag was Lukebakio basisspeler tegen Osasuna. Hij deed monden openvallen met een technisch hoogstandje op het middenveld. Daarna scoorde hij ook nog en dat was nog maar het begin van een wonderlijke week. Lukébakio amuseert zich. ?#LALIGAHighlights pic.twitter.com/TY2uvZoZKG — LALIGA English (@LaLigaEN) 2 december 2024 Ook op zondag stond Lukebakio namelijk opnieuw aan het kanon. Al na een dikke tien minuten kon de Rode Duivel scoren in het Metropolitano van Atlético Madrid. Heerlijke pegel van Lukebakio Op een corner kreeg hij de bal toegespeeld, waarna hij knap naar binnen sneed en vervolgens de bal heerlijk in doel wist te werken. Goed voor de 1-1 in een heel erg spektakelrijke partij. Met zijn zevende van het seizoen zorgde Lukebakio mee voor een knap 3-3 gelijkspel. Sevilla blijft zo wel hangen in de lagere middenmoot, maar aan de Belg ligt dat zeker niet. 🚨🇪🇸 GOAL | Atlético Madrid 1-1 Sevilla | Lukebakio



LUKEBAKIO HAS EQUALIZED !!!!!!!!!pic.twitter.com/wDw5rJMBhQ — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 8, 2024



