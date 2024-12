'Arrogante' Noa Lang laat zich volledig gaan na vraag journalist: "Dat zie je niet vaak in Nederland hé?"

Noa Lang was vrijdagavond opnieuw van groot belang voor PSV in de wedstrijd tegen FC Twente. De aanvaller maakte de gelijkmaker met een knappe individuele actie en gaf later in de eerste helft een prachtige hakassist bij de 3-1 van Ismael Saibari.

"Ik schiet hem vaak in de korte hoek, misschien moet ik meer variëren, maar hij zat er goed in", zei Lang achteraf over zijn doelpunt.

De hakassist van Lang was volgens hemzelf het hoogtepunt van zijn avond. "Mijn assist", antwoordde hij resoluut toen hem werd gevraagd wat mooier was, zijn doelpunt of de assist.

"Omdat bijna niemand die geef." Waarop de journalist aanhaalde dat hij dat toch bescheiden zei. "Dat zie je toch niet vaak in Nederland hè?" voegde Lang met zijn kenmerkende bravoure toe.

Lang benadrukte ook zijn sterke samenwerking met Saibari, die een assist gaf bij zijn doelpunt. "Vaak als ik scoor, geeft hij de assist en andersom. Maar ik zei ook tegen hem: 'Jouw assists op mij zijn vaak makkelijker, gewoon in de voeten bij mij."

Hoewel PSV indruk maakte met elf doelpunten in twee wedstrijden, ziet Lang ruimte voor verbetering. "We krijgen ook veel tegengoals, dat moet wel beter." Hij kijkt met vertrouwen vooruit naar het Champions League-duel tegen Stade Brest.

"Als wij het op onze heupen hebben, is er geen houden aan, in Nederland sowieso niet", concludeerde Lang. "In de Champions League maken we het ook iedereen lastig."