Bij Charleroi hebben ze nog iets te zeggen over ruzie tussen Rik De Mil en Stijn Stijnen

Het conflict tussen Charleroi-trainer Rik De Mil en Patro Eisden-coach Stijn Stijnen blijft voortduren. De controverse begon tijdens de bekerwedstrijd, waarin Charleroi met 4-1 verloor van de 1B-ploeg.

Stijnen noemde Charleroi-trainer Rik De Mil recent in een interview “iemand zonder ruggengraat” en bagatelliseerde de beschuldigingen over intimidatie en omstandigheden in de kleedkamers. “Wat wij daar hebben meegemaakt, is precies zoals Rik het vertelde", reageert assistent Rudi Cossey nu in De Zondag. “Ik ga daar niet over uitweiden, maar Rik De Mil sprak wel degelijk de waarheid.”

Stijnen provoceerde verder door een open brief te schrijven aan De Mil, waarin hij een deskundigenrapport over de kleedkamerverwarming tijdens de bewuste bekerwedstrijd presenteerde. De brief was bedoeld om zijn tactiek te verdedigen, maar riep opnieuw vragen op over de ethiek van zijn aanpak.

In een nieuwe uitlating richtte Stijnen zijn pijlen op de leiding van Charleroi. “Als ik de baas was van Charleroi en mijn ploeg krijgt een 4-1 nederlaag tegen een 1B-ploeg, dan zou ik direct de samenwerking met de trainer stoppen", aldus Stijnen.

Opmerkelijk is dat de match delegate in zijn verslag opmerkte dat Stijnen toegaf de verwarmingstactiek bewust te hebben ingezet. “Ik maak mij geen illusies over het bondsparket; ze zullen de integriteit van een match delegate niet in twijfel trekken", stelt Stijnen.

Hij bekritiseert tegelijkertijd de delegate en voegt toe: “Maar nu weet iemand als Luc Nilis, die mijn verklaring hoorde, voortaan ook wat voor type dat is.”