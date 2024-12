Een makkelijke winst incasseren of een tweede kans geven? Een groot dilemma doet zich voor bij KAA Gent

Aangekomen in januari vanuit Polen, is Daisuke Yokota deze zomer uitgeleend aan FC Kaiserslautern. En hoewel er geen aankoopoptie is, zou de Duitse club de Japanse vleugelspeler graag definitief willen vastleggen.

In januari van dit jaar wedde Gent op de Japanse vleugelspeler Daisuke Yokota, die speelde bij Gornik Zabrze in Polen. De Buffalo's betaalden twee miljoen euro om hem aan te trekken. Terwijl hij vorig seizoen aan vier wedstrijden deelnam voordat hij een knieblessure opliep, en hij dit seizoen begon als basisspeler in de eerste drie wedstrijden van het kampioenschap, werd de 24-jarige speler uitgeleend aan FC Kaiserslautern aan het einde van de zomertransferperiode. Hoewel er geen aankoopoptie in de deal zit, zou het team dat op de derde plaats staat in de Duitse tweede divisie Daisuke Yokota graag definitief willen aantrekken, volgens informatie van Sky Germany. Onder contract tot juni 2027 bij de Planet Group Arena, is de Japanner een waardevolle speler voor Kaiserslautern, met twee doelpunten en drie assists in tien wedstrijden sinds het begin van het seizoen. Echter, de Duitse krant beweert dat financiële aspecten een struikelblok zouden kunnen vormen voor deze transactie, aangezien Gent zeker een winst wil maken op een speler wiens marktwaarde week na week stijgt. Alleen een promotie naar de Bundesliga zou FCK in staat kunnen stellen om echte onderhandelingen te starten, zelfs als de Duitse leiders bijna voortdurend in contact zijn met de Gentse besluitvormers.