Ergernis om de VAR stapelen zich op: "Gek wat in het bekervoetbal gebeurde"

De voorbije weken was er heel veel discussie over scheidsrechterlijke beslissingen. Ook de VAR kreeg het enorm hard te verduren.

Afgelopen weekend was er veel te doen over de strafschopfases in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Club Brugge. Het is moeilijk geworden om een goed oordeel te vellen.

Niet in het minst omdat de regels te pas en te onpas veranderen, zeker als het over hands gaat. “Om het met de woorden van Besnik Hasi te zeggen: 'Wat is tegenwoordig wel of geen hands?'”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

“De ergernissen omtrent de VAR stapelen zich op”, voegt de analist toe. Nochtans werd vorige week ook duidelijk dat het wel degelijk anders kan.

“Gek genoeg was het bekervoetbal van enkele dagen voordien, zónder videoref, nog eens een verademing. Scoren, vieren, aftrappen en verder, zonder discussiëren. VAR-tussenkomsten duren tegenwoordig minútenlang. Spelers en supporters staan erbij en kijken ernaar.”

Goots wil nog eindigen over KV Mechelen. Zij bleven zoeken naar de winning goal. “Véél clubs zouden tegen de landskampioen vrede nemen met de 1-1-gelijkmaker in de 95ste minuut. KV niet. Die ingesteldheid gaat hen op termijn nog punten opleveren.”