Zéér slecht nieuws voor Anderlecht: Mario Stroeykens lange tijd out

Een zware klap voor paars-wit. Anderlecht zal de komende weken niet kunnen rekenen op Mario Stroeykens. Hij is voor 6 tot 8 weken out.

Anderlecht heeft zondag alle moeite van de wereld gehad om Beerschot te verslaan. Paars-wit heeft uiteindelijk op het allerlaatste moment de overwinning behaald na het winnende doelpunt van Dreyer.

De club zag Mario Stroeykens net voor de rust uitvallen. De 20-jarige speler werd vervangen door Yari Verschaeren. Vervolgens onderging hij tests.

Anderlecht: Mario Stroeykens afwezig tussen 6 en 8 weken

Hoewel het duidelijk was dat hij de Europa League-wedstrijd tegen Slavia Praag van donderdag zou missen, werd nog gewacht op het verdict over zijn beschikbaarheid voor de komende wedstrijden. En dat is niet zo positief gebleken...

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Stroeykens de ligamenten van zijn rechterenkel gescheurd. Hij zal dus naar verwachting tussen de 6 en 8 weken uit de competitie zijn.

Een zware klap voor de jonge speler die bezig is aan een zeer goed seizoen, maar ook voor paars-wit dat de komende weken voor een zeer druk schema staat.