Problemen worden steeds groter bij JPL-topclub in verval: "Wie, o wie wil dit risico nemen?"

We hebben de jaarrekening van Standard eens wat dichter onder de loep genomen en daar wordt een mens niet echt gelukkig van. De Luikse gigant heeft dringend een overnemer nodig, dat wisten we al langer. Maar wie, o wie gaat al die schulden willen betalen.

De jaarcijfers die bij de Nationale Bank ter inzage liggen, kleuren donkerrood. Maar dat wist u intussen al. Eigenaar A-cap heeft sindsdien wel niks meer van zich laten horen en dat is ook niet toevallig. Zij hebben wel andere katten te geselen momenteel.

Eigenaar A-CAP in miserie in VS

De investeringsmaatschappij heeft in de Verenigde Staten een sanctie gekregen, waardoor het op die markt tot het einde van het jaar niet meer actief mag zijn. Een eigenaar die broodnodig is, maar momenteel niet met Standard bezig is... Tja, die verkoop moet er ooit komen, maar wie wil zich eraan wagen?

Het verlies van Standard voor het seizoen 2023-2024 bedraagt 25 miljoen euro. In de afgelopen vier jaar heeft de club in totaal 86 miljoen euro verloren. De eigen vermogens van de club staan op -39 miljoen euro, tegenover -24 miljoen het voorgaande jaar.

Zonder een eigenaar die er regelmatig geld inpompt, kan de club niet overleven. De doemdenkers worden intussen steeds talrijker en je kan het hen moeilijk verwijten.

De verliezen worden deels verklaard door de stijging van de loonkosten, die met bijna 6 miljoen euro stegen tot 36,4 miljoen euro. Aan de andere kant is de omzet nauwelijks gestegen, wat de verliezen vergrootte. Bovendien kan de club niet meer rekenen op de cruciale extra inkomsten van Europese kwalificaties, terwijl de prestaties in de Belgische competitie ook de TV-rechten hebben verlaagd.

Nog geen enkel concreet bod

De club heeft zijn schulden ook zien oplopen, van 55 miljoen euro naar 69 miljoen euro. Daarom heeft A-CAP, de eigenaar, 25 miljoen euro aan vorderingen op de club geschrapt om wat ademruimte te geven. Je kan ook niet zeggen dat ze nog geen financiële inspanningen gedaan hebben, integendeel zelfs.

Het is enkel en alleen door de financiële garantie van A-CAP dat de licentiecommissie blijft meegaan in het verhaal. Maar door hun recente problemen in de VS zou het straks wel eens anders kunnen lopen. Kunnen ze die garantie blijven geven?

Standard gaat de tering naar de nering moeten zetten en het budget nog meer naar beneden halen. Of er moet dus een overnemer gevonden worden, want A-CAP lijkt in vieze papieren te zitten en zal geen geld in een bodemloze put blijven pompen.

De financiële cijfers zijn echter allesbehalve aantrekkelijk voor potentiële kopers. Hoewel de club blijft herhalen dat er geïnteresseerden zijn, is er nog geen enkel concreet bod binnengekomen. De investering die ze zullen moeten maken, is immers niet min.

En voorlopig lijkt er ook niet echt een meerwaarde gecreëerd te kunnen worden uit de huidige spelerskern. Er zijn ook heel wat gehuurde spelers die dus geen doorverkoopwaarde hebben. Wie, o wie wil zichzelf dit kerstcadeau geven?