🎥 Arthur Theate gaat in de fout, Malick Fofana profiteert ervan: tegenslag van de ene Rode Duivel is het geluk van de andere

Olympique Lyon heeft donderdag met 3-2 gewonnen van Frankfurt. Met opnieuw een doelpunt van Malick Fofana.

Donderdag was er een duel tussen Rode Duivels in de Europa League. Olympique Lyon nam het op tegen Frankfurt. Malick Fofana en Arthur Theate stonden vanaf het begin opgesteld.

Het was de laatste die aan het begin van de wedstrijd kon lachen. Ansgar Knauff zette Eintracht Frankfurt kort na het einde van het eerste kwartier op voorsprong, maar Rayan Cherki maakte gelijk voor het halfuur (1-1).

De vierde goal van Malick Fofana in de Europa League

De wedstrijd kantelde aan het begin van de tweede helft met de twee Duivels in de hoofdrol. Bij een Duitse herneming werd Arthur Theate verrast door de pressing van Alexandre Lacazette. Cherki profiteerde daarvan door de verdediging af te troeven en Fofana in volle sprint te bedienen voor de 2-1.

??? DOELPUNT | Lyon 2-1 Frankfurt | Malick Fofana



MALICK FOFANA HEEFT LYON DE LEIDING GEGEVEN !!!!!!!!!pic.com/8kMLkxOsZ8 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) 12 december 2024

Theate zal het des te meer betreuren, want vier minuten later maakten de Lyonnais de beslissende treffer dankzij Ernest Nuamah, de duurste transfer in de geschiedenis van RWDM die nooit een voet in Molenbeek heeft gezet. Marmoush maakte kort voor het einde nog wel 3-2, maar dat bleef uiteindelijk ook de eindstand.