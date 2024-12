Debuteren door geschiedenis te schrijven met een 1-4 zege: Cercle Brugge-speler Ravych legt het verschil tussen Muslic en Feldhofer uit

Cercle Brugge heeft zich donderdag verzekerd van Europese overwinteren door met 1-4 te winnen van Olimpija Ljubljana. Wat een binnenkomer voor coach Ferdinand Feldhofer.

Ferdinand Feldhofer staat pas enkele dagen aan het roer bij Cercle Brugge, maar toch wist hij in recordtijd geschiedenis te schrijven. Door met een 1-4 zege te debuteren, heeft hij er mee voor gezorgd dat Cercle sowieso bij de eerste 24 zit in de Conference League.

Daardoor overwintert de Vereniging al sowieso in Europa. Veel tijd heeft hij nog niet gehad om zaken te veranderen, maar Christiaan Ravych merkt toch al wat op.

"We zagen onze nieuwe coach woensdag pas voor het eerst. Hij vertelde inderdaad al een paar dingen die hij inderdaad wilde veranderen zoals wat meer op balbezit spelen en dan verzorgder voetbal te brengen", vertelde de verdediger bij Het Nieuwsblad.

"De press blijft ons handelsmerk, maar de accenten worden anders. We moeten niet altijd meer de lange bal spelen", gaat hij verder.

Miron Muslic had zijn gekende stijl van coachen, zijn opvolger doet het anders. "Feldhofer is rustiger dan zijn voorganger, maar nu we aan de derde Oostenrijker toe zijn, weten we dat ze allemaal hun eigen aanpak en karakter hebben. Dat is ook best verrijkend."