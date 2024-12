16 kinderen gered van de dood: Tipuric doet voor het eerst zijn verhaal over zware treinongeval, maar er is nog veel meer aan de hand

Ex-profvoetballer Jerko Tipuric redde twee weken geleden het leven van 16 kinderen. De bus van De Lijn waarmee hij reed viel stil op een spooroverweg en werd tot schroot herleid door een trein.

In Veldegem in West-Vlaanderen evacueerde Jerko Tipuric net op tijd zijn bus, nadat die stilgevallen was op de treinsporen. Nog geen minuut later werd de bus aangereden door een aanstormende trein. Een held, klonk het meteen.

Hij werd meteen tot held uitgeroepen, maar Tipuric blijft er allemaal heel koel onder. “Ik probeer te herstarten. Lukt niet. Dan vraag ik of we op het spoor staan. Iemand achterin zegt ja. Ik begeleid de kindjes - enfin, tieners - naar buiten”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Eentje heeft een koptelefoon op en heeft het niet door, maar iemand anders neemt hem mee. De slagbomen gaan naar beneden. Ik ga opnieuw naar binnen, probeer te herstarten. Lukt niet. Ik ga naar buiten. En dan: tsjak!”

Het zijn heftige emoties, maar voor Tipuric ligt het verhaal nog veel dieper. “Ook omdat mijn kleindochter van 16 de week voordien een harttransplantatie ondergaan heeft. Die is goed verlopen, maar ze zit nu drie maanden in isolatie, omdat ze zeker geen infectie mag oplopen.”

Het ongeval kwam daar nog eens bovenop, maar vluchten van emoties wilde hij niet doen. “Ik wilde in beweging blijven, da’s beter voor het hoofd. Ze vroegen me of ik in ziekteverlof wilde, maar ik ben niet ziek, hé.”