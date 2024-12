Karl Vannieuwkerke heeft wel heel mooie woorden over voor nationale held Jerko Tipuric

Jerko Tipuric is vooral bekend van zijn passages bij Cercle Brugge, zowel als speler als als trainer. Hij was ook coach bij heel wat provinciale ploegen in West-Vlaanderen.

Zo leerde ook Karl Vannieuwkerke hem kennen, maar Tipuric kwam de voorbije dagen vooral in het nieuws als de man die schoolkinderen uit een bus van De Lijn loodste, vlak voor een aanstormende trein het voertuig tot schroot herleidde.

“Amper negenendertig seconden voor de impact en exact 2 minuten en 53 seconden nadat je bus stil was gevallen. Je bent een held, Jerko, een grote held”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

“En je bent ook nog eens een geweldige vent. Een speciale dat wel, met aparte ideeën soms, maar met een hart van koekebrood.” De twee kennen elkaar al dertig jaar, toen Vannieuwkerke nog reporter was bij de regionale omroep.

Ze werkten ook samen op voetbalvlak, met Tipuric als trainer van KSV Diksmuide, maar een succes was dat niet. “Maar rancune is je vreemd. Toen je niet veel later een match van mijn dochter floot kwam je me met veel enthousiasme en een knuffel begroeten.”

De dag na het ongeval was Tipuric al weer aan de slag bij De Lijn, maar ook in het voetbal. “Nog geen twaalf uur na het ongeval met de bus en de trein zat je in een kleedkamer in Evergem. Het werd 5-2 en de kaarten bleven op zak. Niemand had je kwalijk genomen als je daar niet was opgedoken, maar Jerko is Jerko. Een vriend om te koesteren.”