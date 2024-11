Man met verleden bij Beerschot, Antwerp en Cercle Brugge redt leven van zestien kinderen: "Hij is een held"

Kent u Jerko Tipuric nog? De man kwam in 1989 vanuit Hajduk Split naar Cercle Brugge en vestigde zich uiteindelijk in ons land. Nu heeft hij een nieuwe job als buschauffeur en in die hoedanigheid redde hij heel wat mensenlevens.

Jerko Tipuric heeft als voetballer een verleden bij Zagreb, Zenica, Hajduk Split, Cercle Brugge en Beerschot. In 1994 eindigde hij zijn actieve voetbalcarrière, maar ging hij in ons land aan de slag als coach. Levensreddende ex-voetballer Hij trainde Cercle Brugge, Roeselare en Antwerp onder meer, was ook assistent onder Arnar Vidarsson bij De Vereniging en kwam daarna ook nog bij Diksmuide en Bredene terecht. Ondertussen is hij echter buschauffeur. Vrijdagochtend viel zijn bus van De Lijn in panne bij een overweg in Veldegem. En dus was het plots alle hens aan dek. Tipuric reageerde heel erg snel en haalde alle mensen - vooral leerlingen op weg naar school - van de bus. Drama vermeden Amper 39 seconden nadat hij zelf de bus verliet, reed een trein de bus helemaal kapot. Veel overschot hadden Tipuric en de leerlingen dus zeker niet. "De buschauffeur is een held", klonk het bij een van de leerlingen in Het Laatste Nieuws. “Ik heb de buschauffeur bedankt. Hij heeft heel koelbloedig gereageerd. Dankzij hem is hier een drama vermeden. Ik mag er niet aan denken wat er zou gebeurd zijn, mocht... (hapert) Als die... bus nog vol kinderen zat", reageerde ook burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw) van Zedelgem met veel emotie.