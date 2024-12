"Heb nooit anders geweten": Wesley Sonck is bijzonder openhartig over zijn gezin

Wesley Sonck lijkt voor de buitenwereld een heel stoere jongen. Maar onder die schil zit wel degelijk een heel klein hartje.

Wesley Sonck is deze week te gast in Het Huis. Het belooft ook voor hem een emotionele aflevering te worden, zo is te zien in een korte trailer. Daarin komt ook de dood van zijn vader aan bod.

De vader van Sonck overleed in 2012. Hij was gepensioneerd, nadat hij had gewerkt als chauffeur voor Belgacom. Vader Jean-Pierre Sonck werd amper 60 jaar oud.

Rosette Van Keymeulen, de moeder van Sonck, hield al die tijd café Madelon open in Ninove. Ze deed dat 42 jaar tot haar pensioen in 2016. Het pand werd verkocht en afgebroken in 2019. “Dat mijn moeder dat zo lang uithield in dat café, begrijp ik niet”, zegt Wesley Sonck in Het Huis van Eric Goens. “42 jaar een café houden.”

De vader van Sonck dronk zich kapot aan de toog van zijn moeder. “Nee, je bent veel te jong, ik snapte dat niet”, reageert Sonck op die vraag van Goens.

“En op den duur word je dat ook gewoon”, gaat Sonck verder. “Ik nooit iets anders geweten.” Het onverwachte overlijden van zijn vader beroerde hem ongelofelijk op dat moment.