Neen, het is niet Dries Mertens himself: Bayram doet het verhaal van de Belg die god is in Galatasaray

Amper 21 jaar oud is Emin Bayram. De Turkse verdediger van Westerlo praat als een ervaren rot over voetbal, Galatasaray en Dries Mertens.

Hij was amper 16 jaar toen hij bij Galatasaray zijn debuut maakte. Emin Bayram deelde de kleedkamer met Michy Batshuayi en Dries Mertens. Een man die alles over heeft om de top te bereiken, zo zegt hij zelf.

“Ik heb alles aan Galatasaray te danken en ben op een boogscheut van het stadion geboren”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “Voor mij is er maar één club in Istanboel. De derby's tegen Fenerbahçe en Besiktas worden in een ongelooflijke heksenketel gespeeld: crazy.”

Bij Galatasaray maakt Dries Mertens mee het mooie weer. Bayram kon het goed met hem vinden. De twee houden via WhatsApp en Instagram nog altijd contact met elkaar.

“Hij is als een vader voor mij. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Een echte prof. Slimme speler ook. Op training was het moeilijk om tegen hem te spelen. Hij weet zo veel over het spelletje.”

Veel tips kreeg Bayram van Mertens, maar het was vooral de uitstraling van de hele familie die indruk maakte. “Zijn zoontje Ciro is zo cute. Hij is bekend in heel Turkije en erg populair bij de fans van Galatasaray.”