Mazzu hervindt zijn geluk bij STVV, al leek het na Anderlecht-periode anders uit te pakken

Felice Mazzu heeft al een bewogen carrière achter de rug in het Belgische voetbal. Na zijn korte avontuur bij Anderlecht overwoog hij zelfs om te stoppen met voetbal.

Vanavond staat STVV tegenover Anderlecht, maar Mazzu laat duidelijk weten dat hij zonder negatieve gevoelens naar die wedstrijd kijkt. “Als ik Wouter Vandenhaute zie, schud ik hem zeker de hand." Volgens Mazzu is het belangrijk om te accepteren hoe de voetbalwereld werkt.

Mazzu werd in mei 2022 aangekondigd als de nieuwe coach van Anderlecht, maar na enkele maanden en teleurstellende resultaten volgde eind oktober al zijn ontslag. Toch kijkt hij zonder rancune terug op die periode.

“Ik ben trots op wat ik daar heb bereikt, zoals de kwalificatie voor de Conference League. Het ging daarna minder goed, en Anderlecht is nu eenmaal een club die altijd moet winnen. Ik respecteer hun beslissing volledig. Het is niet gelukt, maar ik heb het tenminste geprobeerd. Je kan alleen maar spijt hebben als je het niet probeert", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Hoewel Mazzu nog altijd met plezier langs de lijn staat, bekent hij dat de voetbalwereld hem cynischer heeft gemaakt. “Het voetbal zit vol teleurstellingen, maar ik probeer dat te relativeren. Toch zijn er momenten geweest waarop ik eraan dacht om eruit te stappen. Maar uiteindelijk blijft de passie voor het spelletje het winnen van de negatieve kanten.”

Bij STVV lijkt Mazzu zijn plezier in het voetbal teruggevonden te hebben. "Ik ben hier gelukkig, en ik geloof dat we mooie dingen kunnen bereiken met dit team.”