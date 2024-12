Volgens Filip Joos waren we met hem nu al zeker wereldkampioen, al is er wel één grote maar

Filip Joos heeft geen twijfels over de kwaliteiten van Romeo Lavia. Volgens Joos kan de middenvelder een cruciale rol spelen bij de Rode Duivels, mits hij uiteraard fit blijft.

In de podcast 90 minutes deed Filip Joos een opvallende uitspraak. "Als Romeo Lavia in onze gouden generatie was geboren, waren we wereldkampioen."

Joos ziet in Lavia de ideale schakel op de positie waar de Rode Duivels altijd net tekortkwamen. Hoewel Axel Witsel tijdens het WK van 2018 andere kwaliteiten had, gelooft Joos dat de aanvallende passes van Lavia het verschil hadden kunnen maken in Rusland.

Voor de Rode Duivels zou Romeo Lavia wel eens het ontbrekende puzzelstuk kunnen zijn. "Stel je eens voor dat De Bruyne die passes krijgt die Lavia nu aan Palmer geeft", stelt Joos vast.

"Of het nu Domenico Tedesco is of iemand anders. Lavia zal de bondscoach altijd zetten", voegde Joos eraan toe.

De Carrière van Lavia is echter niet zonder uitdagingen. Door blessureleed kon hij tot nu toe slechts één keer uitkomen voor de Rode Duivels. Ook bij Chelsea heeft hij voorlopig niet veel wedstrijden op zijn naam staan. Benieuwd of hij wel degelijk een vaste waarde kan zijn voor de Rode Duivels.