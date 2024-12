"Onaanvaardbaar!" Analist trekt fel van leer na prestatie van Antwerp en somt ook de probleemspelers op

Het gelijkspel tussen Antwerp en KV Mechelen heeft bij analist Patrick Goots tot scherpe kritiek geleid. Vooral de eerste helft van Antwerp noemt hij onaanvaardbaar.

"De eerste helft was dramatisch. Ik kan er niets anders van maken", aldus Goots in GvA. "Het was het slechtste Antwerp dat ik in jaren heb gezien. De invulling van het nieuwe systeem klopte niet, en Praet en Odoi wisten niet wat ze met Mrabti en Hairemans moesten doen."

Een ander opvallend punt was de interne sfeer op het veld. "Wat me vooral opviel: er waren veel irritaties naar elkaar toe. Dat is toch ook iets nieuws", merkte Goots op. Volgens hem moest er in de rust grondig zijn gesproken over de aanpak.

In de tweede helft zag Goots beterschap, mede door de inbreng van Verstraeten. "Met Verstraeten op het middenveld zat er meer evenwicht in het elftal. Op basis van inzet en mentaliteit, die in de tweede helft wel goed zat, pakte Antwerp een verdiend punt. Al hadden het er in mijn ogen drie moeten zijn."

Toch blijft de analist kritisch over de aanvallende efficiëntie van Antwerp. "Die kans van Kerk net voor de 0-1 en het schot van Bataille waren van bedenkelijk niveau", analyseerde hij. "En ook al deed Valencia een fameuze inspanning voor zijn trap, het gebrek aan kwaliteit in de afwerking blijft hét probleem van de afgelopen weken."

Antwerp moet volgens Goots dringend werk maken van meer scherpte in de zone van de waarheid. "Als je daar niet scherper wordt, blijf je punten verspelen", besluit hij.