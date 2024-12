Fenomenale Dolberg heeft maar één smetje op zijn anders perfect rapport: "Ik fluisterde hem iets in"

Kasper Dolberg lijkt onklopbaar vanaf de penaltystip. De Deense spits van Anderlecht trapte al 15 strafschoppen op rij feilloos binnen, waarvan 8 voor paars-wit. Ook zondag tegen STVV was zijn elfmeter weer onhoudbaar. Toch is er één keeper die ooit een penalty van Dolberg wist te stoppen.

En dat was Roy Kortsmit, nu reservekeeper bij NAC Breda. Het gebeurde op 14 oktober 2017 in de Johan Cruijff ArenA. Dolberg, toen 20 jaar en invaller bij Ajax, zette zich in de 92ste minuut achter de bal tegen Sparta Rotterdam.

De Ajacieden stonden al met 4-0 voor, maar Dolberg faalde. Kortsmit dook naar de juiste hoek en hield de strafschop tegen. “Er zaten 51.500 mensen in het stadion, dat vergeet je niet snel", herinnert Kortsmit zich bij Het Nieuwsblad. “Het was geen wereldsave, maar ik had een goed gevoel voor strafschoppen.”

Die dag zette Kortsmit Dolberg mogelijk aan het twijfelen. “Ik riep vaak naar spelers: ‘Schiet maar door het midden!’ Dan wacht je als keeper zo lang mogelijk. Dolberg trapte toen naar rechts, op halve hoogte. Hij was nog jong en misschien wat nerveus. Ik fluisterde hem wel iets in. Wat ik precies riep, weet ik niet meer, maar het werkte blijkbaar.”

Voor Dolberg was het zijn eerste strafschop ooit in het profvoetbal. Sindsdien heeft de spits zijn techniek geperfectioneerd: keiharde trappen, piekfijn in het hoekje en zonder twijfel. Van Ajax en Nice tot Anderlecht en de Deense nationale ploeg: Dolberg mist sindsdien geen enkele elfmeter meer. Zijn koelbloedigheid is simpelweg indrukwekkend.

Een bedankje voor Kortsmit, misschien? De Nederlander stopte destijds vijf strafschoppen op rij en werd zelfs even een hype in Nederland. “Dat was mijn specialiteit toen. Strafschoppen geven keepers veel vertrouwen, en dat speelde mogelijk ook mee in Dolbergs hoofd", vertelt hij. Inmiddels is Dolberg uitgegroeid tot één van de meest betrouwbare penaltynemers in het profvoetbal.