Miljoenenaankoop begint eindelijk te renderen voor KAA Gent: "Dat had ik liever gehad"

KAA Gent raakte tegen Cercle Brugge niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De Buffalo's waren in een sterke eerste helft nochtans op voorsprong gekomen. Met dank aan miljoenenaanwinst Momodou Sonko.

Vorig seizoen had Momodou Sonko het nog heel erg lastig om zich door te zetten, maar dit seizoen is hij helemaal aan de oppervlakte aan het komen. En dat levert hem ook steeds meer speelkansen op.

Sonko met vierde doelpunt van seizoen

De speler kwam afgelopen winter voor meer dan zeven miljoen euro over van Häcken en verzamelde dit seizoen al 978 speelminuten over alle competities heen. Daarin was hij goed voor vier doelpunten.

Ook afgelopen weekend opende hij de score tegen Cercle Brugge, met een knap overhoeks schot voorbij doelman Delanghe: "Natuurlijk ben ik blij met mijn goal, maar we wilden vooral de drie punten pakken."

Zwaar programma voor 2024

"Ik kwam nog een paar keer in de actie, maar we konden niet meer dan een keer scoren", aldus Sonko zelf in een reactie. "We hadden de wedstrijd moeten doodmaken en hen niet meer in de match laten komen."

"De volle buit moeten we de komende matchen maar pakken", ziet de winger het nog zitten. Op het programma voor Gent staat dit jaar nog een wedstrijd op bezoek bij het Noord-Ierse Larne in de Conference League, een match op Standard en een thuismatch tegen Union SG. Niet van de poes dus.