Wordt België beroofd van nog een groot talent? 'Marokko heeft al contact opgenomen met groot talent'

België verloor Bilal El Khannouss al aan Marokko terwijl Zakaria El Ouahdi nog een groot vraagteken is. Maar de Marokkaanse federatie houdt ook Rayane Bounida in de gaten.

De "strijd" om talentvolle spelers met dubbele nationaliteit is gebruikelijk in het voetbal, vaak al vanaf de jeugdteams. Het hoort erbij, zelfs al kan de situatie voor sommige grote talenten soms wat ongezond zijn (denk aan de druk die de Iraakse federatie uitoefende op Ameen Al-Dakhil, of aan de huidige situatie van Kos Karestsas).

Marokko aan de andere kant heeft vaak gevochten voor de grootste Belgisch-Marokkaanse talenten: Nacer Chadli speelde een vriendschappelijke wedstrijd met de Leeuwen van de Atlas voordat hij Rode Duivel werd, Mehdi Carcela heeft de omgekeerde weg bewandeld.

Voor het Wereldkampioenschap 2022 deed de Marokkaanse federatie een grote zet door Anass Zaroury en Bilal El Khannouss aan te trekken, die eerder voor Belgische jeugdteams speelden. Recentelijk is ook de situatie van Zakaria El Ouahdi ter sprake gekomen. Maar het grote talent Rayane Bounida kan ook voor een keuze komen te staan.

Nu hij speelt voor Jong Ajax, het U23-team in de Nederlandse tweede divisie, blijft Bounida zich ontwikkelen. Hoewel hij op 18-jarige leeftijd nog ver lijkt van het eerste team (vanwege fysieke redenen), ontwikkelt het voormalige wonderkind van RSC Anderlecht zich goed. In twee optredens in de Nederlandse tweede divisie heeft Bounida al twee doelpunten gescoord.

Volgens informatie van Fennecfootball en verschillende Noord-Afrikaanse bronnen zou de Marokkaanse federatie contact hebben opgenomen met de speler en zijn entourage om hem te overtuigen om voor Marokko uit te komen.

Rayane Bounida is tot nu toe international bij de U19, waar hij aanvoerder is (7 caps, 2 doelpunten). Maar het zou niet verbazen zijn als hij snel de sprong maakt naar het U21-team, om hem het belang voor het Belgische voetbal te doen voelen...