KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs wil iedereen verrassen: "Ik ga daar alles voor doen"

KV Mechelen zal er dit seizoen weer alles aan doen om bij de top zes te zijn na het reguliere seizoen. Makkelijk wordt het niet, maar de ambitie is in ieder geval groot.

KV Mechelen strijdt dit seizoen weer voor een plaats in de top 6. Afgelopen seizoen haalde Cercle Brugge de Champions' Play-offs, waardoor het nu Europees voetbal speelt.

Kapitein Rob Schoofs ziet het groot en wil heel graag ook nog een Europa in met Malinwa. Hij vertelde bij DAZN hoe hij herinnerd wil worden bij de Kakkers.

"Als de kapitein die, samen met de ploeg, Europees voetbal terugbracht naar Achter de Kazerne", opende Schoofs. "Ik denk dat je dan het best herinnerd wordt."

"Voorlopig hebben we het mooi gehad. We wonnen de beker en hebben mooie jaren achter de rug. Maar we missen een echte uitschieter. Dan pas word je voor altijd herinnerd. Dat is mijn grootste doel en daar ga Ik alles voor doen", besluit de kapitein.

KV Mechelen kent wel een unieke plaats in de geschiedenis van het Europese voetbal. Malinwa is namelijk tot op de dag van vandaag nog steeds de laatste Belgische club die een Europese beker won. Ze behaalden de Europacup II in 1987-1988 na 1-0 winst in de finale tegen Ajax.