Vincent Mannaert doet opmerkelijke vaststelling in de JPL: "Ze zijn op weg naar een nieuwe landstitel"

5786

We zijn bijna 2/3e ver in de reguliere competitie. Nadien volgen nog play-offs, maar Vincent Mannaert ziet toch al dat een Belgische topclub op weg is naar de landstitel.

Vincent Mannaert sprak recent voor het eerst als sportief directeur van de KBVB. Hij gaf al zijn kijk op de zaak rond Thibaut Courtois en de toekomst van Domenico Tedesco. Maar nu liet Mannaert zich ook kort uit over de Jupiler Pro League. Hij heeft natuurlijk een rijk gevuld verleden bij Club Brugge en volgens hem is zijn voormalige werkgever dan ook erg goed bezig. "Blauw-zwart is op weg naar een nieuwe landstitel", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. Verder kwam hij nog met wat mooie woorden over Club Brugge. "Het hoogtepunt in mijn carrière was mijn afscheid bij Club. De fans, de spelers, de collega’s en de staf hebben mij toen een heel mooie blijk van waardering gegeven. Dan verbleken alle trofeeën", besluit Mannaert. Afgelopen weekend boekte Club Brugge nog een mooie 2-0 overwinning tegen leider KRC Genk, waardoor blauw-zwart tot op één punt kon naderen. Coach Nicky Hayen benadrukte zelfs als dat hij met Club leider wil zijn tegen Nieuwjaar.