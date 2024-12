Naast een verdediger heeft Olivier Renard maar één transfertarget: "We kijken daarvoor ook naar de Futures, maar die hebben hen ook nodig"

Anderlecht gaat normaal gezien een vrij kalme wintermercato tegemoet. Al zal de situatie na de volgende twee wedstrijden nog bekeken worden. Als het duidelijk wordt dat paars-wit na de winter kan concurreren met Genk en Club Brugge dan wil het bestuur nog een extra inspanning doen.

Het hoofdtarget en wat er zeker moet bijkomen, is natuurlijk een verdediger. Gezien de onzekere situatie van Jan Vertonghen en het feit dat Zanka eigenlijk niet gehaald was om alle matchen te spelen. David Hubert heeft tot nu toe elke keer oplossingen gevonden, maar als er iets met Simic of Zanka gebeurt, wordt het al serieus puzzelen.

Olivier Renard, de nieuwe sportief directeur, heeft al verschillende profielen bekeken en is in samenwerking met de scouting hard aan het werk om er een haalbare optie uit te halen. Het zou daarbij gaan over een jonge verdediger die wel al klaar is om de concurrentie voor een basisplaats aan te gaan.

Als Anderlecht zondag kan winnen van Genk naderen ze tot op twee punten van de Limburgers en dat kan de wintermercato ook beïnvloeden. Een topclub met maar twee 'negens' is immers niet meteen ideaal, al heeft ook Luis Vazquez de laatste weken al zijn waarde bewezen.

Maar als er iets met de Argentijn of Dolberg gebeurt, heeft Hubert niet genoeg opties op zijn bank om wedstrijden in het slot naar zijn hand te zetten. Er wordt dus gekeken naar een bijkomende aanvaller. "Daarvoor kijken we ook naar de Futures", aldus Olivier Renard op de Fan Council.

Maar gezien de situatie van de beloftenploeg is het momenteel geen goed idee om daar Robbie Ure of Keisuke Goto weg te halen. En dus wordt er gekeken naar een nieuwe negen. Ook een jonge gast met een progressiemarge. En daar wil het bestuur ook in meegaan.

Renard benadrukte ook nog dat het zeker niet de bedoeling is om Mario Stroeykens of Kasper Dolberg in januari te verkopen. Er zal voldoende budget vrijgemaakt worden.